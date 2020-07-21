بومبيو يهنئ لندن على حظر معدات هواوي

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء أثناء زيارة إلى لندن، إن الولايات المتحدة وبريطانيا ما زال أمامهما المزيد من العمل بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، معربا عن أمله بأن يتمكن البلدان من إتمامها في المستقبل القريب.

وأبلغ بومبيو مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نظيره البريطاني دومينيك راب "من المقرر عقد جولة ثالثة (من المفاوضات) في وقت لاحق هذا الشهر، التركيز الأساسي للولايات المتحدة هو أن نرى أننا يمكننا تحقيق تقدم في هذا وإتمامه بأسرع ما يمكن".

وأضاف قائلا "تحدثت مع رئيس الوزراء (البريطاني) هذا الصباح بشأن هذا الأمر، وآمل بأن نتمكن من إتمامه في وقت قريب".

ومن ناحية أخرى، هنأ بومبيو بريطانيا على قرارها حظر معدات شركة هواوي الصينية في شبكتها للاتصالات.

وقال "أظن أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا صائبا".