تضاعف أرباح "أسلاك" الفصلية لـ 12 مليون ريال

تضاعفت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك السعودية، لتبلغ 12.2 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 6 ملايين ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

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وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء أن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي (الثاني 2020) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق (الثاني 2019) يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم المبيعات والذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح.

وقد صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات العمومية وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة.

وزادت أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 70% إلى 27.3 مليون ريال مقارنة مع 16.1 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كانت الجمعية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك وافقت في وقت سابق على تخفيض رأسمال الشركة من 438.75 مليون ريال، إلى 351 مليون ريال، بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة. وتبلغ قيمة تخفيض رأس المال 87.75 مليون ريال.