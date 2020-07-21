"إعمار" تتخذ قرارات جريئة بشأن مسميات جميع الموظفين

أعلن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، عن إلغاء كافة المسميات الوظيفية للعاملين بالشركة، وذلك في إطار استراتيجية جديدة ترتكز على دعم المواهب وتطويرها في ظل الظروف التي فرضها تفشي فيروس "كورونا" المستَجَد حول العالم.

ووجه العبار رسالة إلى العاملين في "إعمار"، جاء فيها: "زملائي الأعزاء.. بعد انتهائكم من قراءة هذه الرسالة، سوف تلاحظون شيئا غير مألوف وهو عدم وجود مسمى وظيفي مرتبط باسمي. ومن الآن فصاعداً، لن يكون هناك مسمى وظيفي لأي شخص في الشركة"، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

وأضاف العبار قائلاً: "لقد فرضت علينا الأزمة التي خلفها وباء "كورونا" وضعاً تحتم علينا فيه مراجعة الطرق التي نؤدي فيها أعمالنا وإعادة النظر في المنتجات التي نقدمها، والأنظمة التي نستخدمها، والأشخاص الذين يعملون معنا، والأهم من ذلك ثقافة العمل التي سعينا لترسيخها".

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وتابع العبار بقوله: "إن التحديات التي نواجهها ستكون أكبر من أي وقت مضى، الأمر الذي يدفعني للتركيز على المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد منا، وليس المناصب أو المسميات الوظيفية".

وأكد العبار أن الهيكلة المؤسسية أمر أساسي رغم أنه يؤمن بأن كل فرد في المؤسسة هو عنصر أساسي فيها، وأشار إلى أن إعمار ليست مجموعة "منتقاة من الموهوبين"، بل مجموعة أوسع من ذوي المهارات الفريدة، ولفت إلى أنه يُعلن عن هذا التغيير الذي وصفه بالبسيط لكنه أكد أن أثره سيكون كبيرا في المستقبل.

وشدد رئيس مجلس إدارة إعمار على أن هذه الخطوة تهدف إلى مواصلة النهج الذي سارت عليه الشركة في الارتقاء بالأداء وتعزيزه، لافتا إلى أن التركيز سينصب على النمو والتطور وستتواصل تنمية المهارات والقدرات للأشخاص الذين كانوا "عوناً" للشركة، على حد تعبيره.

ونوه العبار بأن معلومات بطاقات العمل التعريفية ستقتصر على اسم الموظف والقسم الذي يعمل فيه، وختم رسالته بتوقيع يحمل اسمه ثم لقب "بو راشد".