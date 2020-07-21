نيسان تعرض تأجيل إغلاق مصانع برشلونة 6 أشهر

قال مسؤول تنفيذي في نيسان موتور يوم الثلاثاء إن الشركة على استعداد لتأجيل إغلاق مصانعها الثلاثة في برشلونة إلى يونيو حزيران 2021، بدلا من الموعد المقرر أصلا في الثلاثين من ديسمبر كانون الثاني 2020، لكن فقط إذا استأنف العمال الإنتاج.

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كان قرار إغلاق المصانع الثلاثة في برشلونة وتسريح حوالي ثلاثة آلاف عامل قد أعلن في مايو أيار في إطار خطة تحول لنيسان، مما أثار احتجاجات من العمال وتعهد من مدريد لإقناع الشركة بالبقاء.

وقال فرانك توريس، مدير العمليات الصناعية في إسبانيا بالشركة اليابانية لصناعة السيارات، للصحفيين إن اتفاق التأجيل سينطوي أيضا على اتفاق لتعويض العاملين المسرحين وسيتعين التوصل إلى هذا قبل 30 يوليو تموز أو أوائل أغسطس آب عندما تنتهي فترة التفاوض.

وأضاف توريس أن نيسان في المقابل لن تسرح أي من العاملين حتى نهاية 2020. وقال إن قرار التأجيل يهدف إلى إعطاء السلطات الإسبانية وقتا لإيجاد شركة أخرى قد تكون مهتمة بشراء المصانع، مضيفا أن نيسان لا ترى حتى الآن بديلا عن إغلاق المصانع.

ولم يرد القيادات النقابية في نيسان حتى الآن على طلب للتعقيب.