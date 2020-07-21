"أرامكو" تمنح أرابتك عقدا بـ200 مليون ريال

أعلنت مجموعة أرابتك القابضة، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها بعقد شركة "أرامكو" السعودية، وذلك لاستبدال خمسة خزانات بمصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء لسوق دبي المالي، إن قيمة العقد تبلغ 196 مليون درهم (200 مليون ريال).

موضوع يهمك قال وليد الخطيب، مدير شريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن ارتفاع سهم أرابتك بـ 30% منذ بداية الشهر، عقب تعيين... لهذا السبب.. ارتفع سهم أرابتك 30% نبض السوق

وأضافت أن نطاق عمل الشركة يشمل استبدال ثلاثة خزانات لتخزين النفتا، وخزانين لبقايا النفط المترسب.

وصرح وائل فرسخ الرئيس التنفيذي للمجموعة: "فوزنا بهذا المشروع الهام يتماشى مع استراتيجيتنا، ويعزز حضورنا في قطاع النفط والغاز".

وسجلت أرابتك القابضة خسائر بقيمة 774.5 مليون درهم بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح بقيمة 256.3 مليون درهم في عام 2018.

وبلغت خسائر أرابتك في الربع الرابع من العام الماضي 394.9 مليون درهم. وأعلنت أرابتك استقالة عادل الواحدي، الرئيس المالي للمجموعة. وبلغت الخسائر 51.6 فلس للسهم بنهاية عام 2019.