أرباح "المعمر" الفصلية تنمو 90% إلى 24.8 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية التقديرية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا قدره 90.4%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها بلغ 24.77 مليون ريال، مقابل 13.01 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي 2020.وذكرت... المعمر توصي بتوزيع 20 مليون ريال أرباحاً نقدية شركات

ونما صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول بنسبة 68.5% ليصل إلى 41.69 مليون ريال.

وعزت الشركة الزيادة في الأرباح خلال الربع الثاني إلى زيادة إيرادات المبيعات بنسبة 40% في الربع الحالي. وخلال الربع الحالي، تلقت الشركة بعض الصفقات ذات القيمة العالية تشمل تقديم تراخيص البرامج وتوريد أجهزة الكمبيوتر وخدمات تفنيه التي يجب تسليمها وتنفيذها في الربع نفسه مما مكن الشركة من تحقيق إيرادات كبيرة.