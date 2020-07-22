أرباح "ساسكو" الفصلية تتراجع 13% إلى 4.4 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2020، محققة تراجعا بنسبة 13.3%.

وبلغ صافي أرباح الشركة 4.44 مليون ريال، مقابل 5.12 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 49.8% لتصل إلى 297.4 مليون ريال، مقابل 592.95 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى انخفاض الإيرادات بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة بكافة أنحاء المملكة بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة آنذاك، وتذبذب سعر بيع المحروقات بصورة شهرية خلال الفترة. بالإضافة إلى تكوين الشركة لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة، وكذلك انخفاض إيرادات الاستثمارات.