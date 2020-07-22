أرباح "سافكو" الفصلية تفوق التوقعات رغم تراجعها لـ360 مليون ريال

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 5.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الربح بلغ 359.8 مليون ريال، مقابل 380.44 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي

وجاءت النتائج أفضل من متوسط توقعات المحللين البالغ 300 مليون ريال.

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وجاء ذلك على الرغم من النمو في الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 928.7 مليون ريال.

وخلال التعاملات ارتفع سهم سافكو، ليصل إلى 77.8 ريالا.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خلال النصف الأول تراجعت بنسبة 7.3% لتصل إلى 663.3 مليون ريال، فيما شهدت الإيرادات نموا بنسبة 8.14% لتصل إلى 1.657 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار. وأشارت إلى أن ارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة حد من أثر هذا الانخفاض.