ارتفاع أرباح الرياض للتعمير الفصلية 9% لـ54.5 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الرياض للتعمير في الربع الثاني من 2020، إلى 54.46 مليون ريال، مقابل 50 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 9%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق، حققت الرياض للتعمير نمواً بنسبة 55.4%، حيث كانت 35.1 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها الشركة في الربع الثاني 41 مليون ريال، مقابل 47.6 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بنسبة تراجع 13.5%.

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وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الأول جاء على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركة خلال هذا الربع نتيجة إغلاق اثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات الأحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن حصة الشركة من الأرباح المحققة من الاستثمار في الشركة الزميلة كان السبب الرئيسي في زيادة أرباح هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، حققت الشركة أرباحا بلغت قيمتها 89.7 مليون ريال، مقابل 92.88 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 3.4%.