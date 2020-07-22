بلومبيرغ: العثيم للاستثمار تخطط لطرح وحدة إدارة المراكز للاكتتاب 

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام مجموعة العثيم السعودية طرح حصة من أسهم شركتها التابعة المالكة للمراكز التجارية في سوق الأسهم السعودية "تداول" للاكتتاب العام.

وأضافت المصادر، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، أن قيمة الطرح يمكن أن تترواح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن شركة العثيم للاستثمار التي تدير مراكز الترفيه والتسوق في المملكة عينت "جي آي بي كابيتال إل إل سي" لتقديم المشورة في الطرح العام الأولي.

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وأشارت المصادر إلى أن عملية الطرح قد تتم في النصف الأول من عام 2021، منوهة بأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطرح.

وبحسب الوكالة، فإن حصة العثيم القابضة في أسواق عبدالله العثيم تبلغ 766 مليون دولار.

يذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم المدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز (4001)، تمتلك فيها شركة العثيم القابضة 27.66% كأكبر مساهم بالشركة.



وتوقعت الوكالة أن يصل تقييم الشركة إلى ما بين مليار ونصف المليار دولار وملياري دولار، وأن تتم عملية الطرح في النصف الأول من العام المقبل.

يشار إلى أن أسوق العثيم مدرجة في سوق الأسهم السعودية منذ منتصف يوليو من عام 2008، وتبلغ قيمتها السوقية بنهاية تداولات أمس حوالي 10.45 مليار ريال.