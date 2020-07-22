تراجع أرباح STC الفصلية 4.3% وتوزيعات بملياري ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بنسبة 4.3% إلى 2.72 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.84 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات، والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، بواقع ملياري ريال.

وستكون حصة السهم الواحد من التوزيعات ريال واحد بنسبة 10% من القيمة الأسمية للسهم.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 1441/12/07هـ الموافق 2020/07/28 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2020م بمبلغ 124 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى التالي:

- ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 1.63% (134 مليون ريال) نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.7% (1,317 مليون ريال)، والذي قابله ارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 21.9% (1,183 مليون ريال).

- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 11.60% (549 مليون ريال)، بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 254 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 193 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 101 مليون ريال.

وسجلت الشركة 5.63 مليار ريال أرباحا صافية عن فترة أول 6 أشهر من العام الحالي، بزيادة طفيفة بنسبة 0.6% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 6 أشهر من العام 2020م بمبلغ 39 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى التالي:

- ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 2.6% (426 مليون ريال) نتيجة لارتفاع الإيرادات بنسبة 6.9% (1,866 مليون ريال) والذي قابله ارتفاع بتكلفة الإيرادات بنسبة 13.2% (1,440 مليون ريال).

- ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 11.9% (1,112 مليون ريال)، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 482 مليون ريال (نتيجةً لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة الحالية)، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 313 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 317 مليون ريال.

- تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 562 مليون ريال مقابل صافي خسائر أخرى بمبلغ (93) مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مكاسب في الفترة الحالية ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم إثر استكمال شركة أوبر عملية الاستحواذ عليها.