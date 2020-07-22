تغريم كل عضو بمجلس إدارة الخضري 100 ألف ريال

فرضت هيئة السوق المالية السعودية، غرامة مالية على أعضاء مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري لمخالفة نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

موضوع يهمك وافقت الحكومة الأميركية على تخصيص 1,95 مليار دولار لقاء 100 مليون جرعة من لقاح ضد كوفيد-19.ويعمل تحالف شركتي الأدوية... واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون لقاح لكورونا قيد التطوير اقتصاد

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء إن الغرامة المالية ستكون بواقع 100 ألف ريال على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري خلال الفترة من 31/03/2019 إلى 07/05/2020.

وشرحت الهيئة أن سبب الغرامة على أعضاء مجلس الإدارة الشاغلين لمناصبهم خلال تلك الفترة، هو "لثبوت مخالفتهم الفقرتين (ط) و(ت) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، والفقرة (9) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم اعتمادهم القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018، مما ترتب عليه الإخلال بواجب نشرها حتى تاريخه".

وقالت الهيئة إن قرارها يأتي انطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي في الإشراف والرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام الشركات.

وأهابت هيئة السوق المالية بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية ومن ذلك اعتماد ونشر القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية خلال المهل المقررة نظاماً.