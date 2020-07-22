ماذا قالت شركة إعمار عن تأثير إلغاء المسميات الوظيفية على الرواتب؟

أكدت مجموعة إعمار العقارية أن التعميم الأخير بإلغاء المسميات الوظيفية لا يؤثر على الرواتب الحالية لموظفي المجموعة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحفيز الموظفين على العمل كفريق واحد دون أي اعتبارات سواء للمسمى الوظيفي أو مسؤولية الأشخاص في الشركة.

وأشارت إلى أن الترقيات والمكافآت ستكون على ما يقدمه الموظف من إبداع وإضافات إيجابية للمجموعة وليس على أساس المنصب أو الوظيفة.

وقال العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أحمد ثاني المطروشي، إن الفكرة من إلغاء المسميات الوظيفية هي تحفيز موظفي الشركة على العمل كفريق واحد وتشجيعهم على المبادرة دون الأخذ بعين الاعتبار لأي مسمى وظيفي.

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وأوضح المطروشي كثيراً ما كانت المسميات الوظيفية والمناصب عائقاً أمام الموظفين العاديين في الإبداع والابتكار لكن مع انتباه الشركة لهذه المشكلة سارعت إلى إزالتها وإشعار الموظفين بقدرتهم على المساهمة في تغيير الأعمال والإبداع، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

وأشار إلى أن الكثير قد تكون له أفكار مبدعة وخلاقة لكن وجود مدير أو مسؤول فوقه، يحد من رغبته في الطرح وتقديم ما لديه، لذلك قررنا إزالة هذه العوائق وتمكين الجميع من العمل معاً.

وتابع "نريد إزالة العوائق الإدارية وما تعارف عليه الناس في الموارد البشرية نريد إيصال رسالة مفادها أن الجدية والإبداع أساس العمل مع إزالة كافة العوائق التي تربك الموظف عن أداء مهامه بحجة وجود مسؤول عليه وضرورة احترام السلم الوظيفي وغيرها من العوائق".

وأضاف المطروشي أن الهدف الأساسي هو العمل على تحقيق هدف المجموعة كفريق واحد وأعتقد بهذه الخطوة التحفيزية الجديدة في إدارة الموارد البشرية سنصل للأهداف المسطرة، مضيفاً إعمار تمتلك موظفين من ذوي المهارات المبدعة ونحن نعمل على تمكين موظفينا لطرح ما لديهم من أفكار ومبادرات تخدم مسيرة الشركة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به السوق والعالم.

وحول كيفية التعامل مع مشكلة الرواتب ما دام وفق التعميم الجديد أصبح متساوياً دون أي مسميات أفاد المطروشي، أن المسألة ليس لها علاقة بالرواتب، الرواتب ستبقى كما هي، المكافآت أيضاً موجودة وستكون على أساس العمل والإبداع وما يقدمه الموظف للشركة.

وأكد المطروشي أن النظام الجديد في الموارد البشرية لدى المجموعة يوصل رسالة مهمة للموظفين وهي أن الدرجة الوظيفية لا تعني شيئاً بل الأهم هو ما تقدمه من عمل وإنجاز يحسب للموظف والمجموعة.