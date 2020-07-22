موظفو منصة البحث عن العمل "لينكد إن" يبحثون عن عمل!

أعلنت شركة "لينكد إن" linkedin أنها ستستغني عن 960 موظفاً، أي ما يقارب 6% من قواها العاملة العالمية، بعدما أثر انخفاض الطلب على خدماتها المتعلقة بالتوظيف إثر تفشي جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للشركة Ryan Roslansky، إن جائحة كورونا تترك أثرا طويل الأجل على نشاط التوظيف، وأشار إلى أن الشركة ستقوم بدمج بعض منصاتها في قسمي حلول المواهب والتعليم، لتفادي ازدواج التكاليف.

وكانت linkedin أكبر شبكة مهنية في العالم، قالت إنها ستوفر أدوات توظيف مجانية للشركات والمؤسسات العاملة في عدة قطاعات حيوية، بما فيها قطاع الرعاية الصحية ومتاجر المواد الأساسية، والتخزين، وتوصيل البضائع، ومنظمات الإغاثة لمساعدتها على إيجاد الموظفين بشكل عاجل للتصدي لفيروس كورونا.