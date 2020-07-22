"تكوين" تتحول إلى الربحية بـ 10 ملايين ريال في الربع الثاني 

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من عام 2020، والتي أظهرت تحولها إلى تحقيق أرباح قيمتها 10 ملايين ريال، مقابل 13 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات الشركة أن صافي الإيرادات تراجعت بنسبة 8.28% لتصل إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 319.149 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إلى أن سبب زيادة صافي الربح للربع الحالي يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وذلك بالرغم من انخفاض إيرادت المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.

موضوع يهمك أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها اتفاق إعادة جدولة التمويل القائم مع مجموعة بنوك... تكوين تعيد جدولة تمويلات إسلامية بـ 429 مليون ريال شركات

وأعلنت الشركة، الشهر الماضي، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة الصينية، وذلك لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة التابعة لشركة تكوين.

وقالت إن مدة المذكرة تستمر 365 يوماً، وإن إجراء المفاوضات حول الاتفاقيات النهائية ستتم عقب انتهاء المشتري من الفحص النافي للجهالة بجميع جوانبه.

وأوضحت أن المذكرة اعتمدت القيمة العادلة لكامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة بمبلغ 307.5 مليون ريال سعودي.