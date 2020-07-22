"جرير" تسعى لافتتاح 5 فروع 2020 وتتوقع تباطؤ "الأونلاين"

تسعى شركة جرير السعودية إلى زيادة عدد فروعها خلال العام الجاري، بما يصل إلى 5 فروع إضافية، كما ترى فرصا في زيادة حصتها السوقية بالرغم من وباء كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العقيل في لقاء مع تلفزيون بلومبيرغ اليوم الأربعاء، إن "الزحام تراجع" لكن المشتريات زادت.

وأغلقت أغلب محال التجزئة في السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، وأغلقت جرير أغلب محالها على مدار 22 يوما، وظلت بعض تلك المحال مغلقة لوقت أطول.

موضوع يهمك أكد محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق أن ارتفاع مستوى التجارة الإلكترونية ساهم بشكل كبير في دعم النتائج... ما أبرز العوامل وراء مكاسب "جرير" للربع الثاني؟ الفيديوهات

وقال العجيل إن المبيعات عبر الإنترنت زادت بـ 6 مرات في الربع الثاني، متوقعا تباطؤها خلال الفترة المقبلة، لكنه يرى أنها ستبقى أكبر بكثير مقارنة بمستويات العام الماضي.

وأضاف أن توزيعات الأرباح ستكون أعلى، وأن الإنفاق الرأسمالي جيد، كما أن الشركة لديها سيولة جيدة.

وأوضح أنه بسبب التباعد الإجتماعي في العمل، والتعلم عن بعد، ارتفع الطلب، على نحو كبير، على أجهزة الحاسب الآلي بجانب الموبايل.

وأشار إلى أن المستلزمات المكتبية تراجع الطلب عليها بجانب الكتب، وباستثناء ذلك، شهدت باقي الأقسام نموا جيدا.