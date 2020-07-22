رويترز: ياس القابضة تخطط للاستحواذ على وحدة NMC للتوزيع

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن مجموعة الاستثمار ياس القابضة في أبوظبي تتطلع إلى شراء حصة من أنشطة التوزيع بشركة إدارة المستشفيات إن.إم.سي هيلث.

وجرى في أبريل الماضي تعيين أوصياء من ألفاريز آند مارسال للإشراف على إن.إم.سي هيلث بعد شهور من الاضطراب فيما يتعلق بأوضاعها المالية، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وبعد وقت قصير، بدأوا عمليات بيع لأصول إن.إم.سي، وهم ما يشمل أنشطة الخصوبة للشركة خارج الإمارات، وذلك لجمع أموال وسداد مستحقات دائنين.

وتوزع إن.إم.سي للتجارة العديد من المنتجات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية وسلع استهلاكية.

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وقال أحد المصادر، والذي رفض ذكر اسمه لعدم كون الأمر معلنا، إن الأوصياء قسموا إن.إم.سي للتجارة إلى ست وحدات تمثل اثنتان منها 70% من الأنشطة.

وقال المصدر إن ياس القابضة أبدت نية لشراء واحدة من الاثنتين.

ورفضت ألفاريز آند مارسال التعقيب. ولم يتسن الاتصال بياس للحصول على تعليق.

وياس القابضة هي شركة لتطوير الأعمال والاستثمار تنشط في قطاعات منها التكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والطيران، بحسب موقعها الإلكتروني.

وقال مصدر ثان إن ياس وقعت اتفاق شراء من أجل الصفقة، وهو ما يستلزم موافقة من الدائنين لإتمامها.

وبدأت متاعب إن.إم.سي في ديسمبر بعد أن شككت شركة مادي ووترز المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.

وإن.إم.سي هيلث هي أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات. ولم تتأثر كياناتها العاملة بتعيين أوصياء في أبريل نيسان واستمرت خدماتها.