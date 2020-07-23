أرباح "بدجت" الفصلية تتراجع 48% إلى 22.6 مليون ريال

إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجع بنسبة 48%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن أرباحها بلغت 22.6 مليون ريال، مقابل 43.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الستة أشهر، شهدت أرباح الشركة تراجعا بنسبة 20% إلى 68.039 مليون ريال، مقابل 85 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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ويعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض عائدات التأجير قصير الأجل نتيجة الهبوط الكبير في الطلب على استئجار السيارات المستخدمة في هذا النوع من التأجير نتيجة الإغلاق التام والجزئي أثناء الحظر، بالإضافة إلى عدم تمكن الشركة من بيع السيارات المستعملة والتي حان وقت بيعها أثناء هذا الربع وذلك أيضا لسبب ظروف الإغلاق أثناء الحظر، وفقا للشركة.

وعلى صعيد متصل، قالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر اليوم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، قدرها 35.58 مليون ريال، وتبلغ ربحية السهم نحو 0.5 ريال.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح تؤول لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 28 يوليو الجاري.