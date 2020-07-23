أرباح "مايكروسوفت" تتجاوز التوقعات عند 11.20 مليار دولار

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية للبرمجيات وخدمات الكمبيوتر، اليوم الأربعاء، تحقيق أرباح تجاوزت التوقعات خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بفضل زيادة إيراداتها من قطاع خدمات الحوسبة السحابية في ظل استمرار قيام العملاء بالعمل من المنزل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت نتائج أعمال الشركة أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 11.20 مليار دولار (1.46 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة مع 13.18 مليار دولار (1.71 دولار للسهم) المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "مايكروسوفت" من الأرباح سوف يسجل 1.34 دولار للسهم خلال نفس الفترة.

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وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 38 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، "أظهرت الشهور الخمسة الأخيرة أن التكنولوجيا المكثفة أصبحت حيوية من أجل مرونة الأعمال. فالمؤسسات التي عززت قدراتها الرقمية ستتعافى أسرع وستخرج من هذه الأزمة أقوى".

وذكرت الشركة أن قطاع إنتليجنت كلاود للحوسبة السحابية التابع لها حقق إيرادات بقيمة 13.4 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 17%. كما زادت إيرادات منصة الحوسبة السحابية أزور بنسبة 47% سنوياً.

وذكرت الشركة في بيان: "زاد استخدام الحوسبة السحابية والطلب عليها مع استمرار الناس في العمل والتعلم من المنزل"، بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت منصة التواصل والعمل عبر الإنترنت "سلاك" قدمت في وقت سابق اليوم شكوى إلى المفوضية الأوروبية، تتهم فيها مايكروسوفت بانتهاك قواعد المنافسة الحرة.