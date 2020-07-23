"أمانة للتأمين": انخفاض الخسائر المتراكمة لأقل من 35% لرأس المال

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني انخفاض الخسائر المتراكمة للشركة إلى أقل من 35% من رأس المال المدفوع 34.77% ، وتمكنت الشركة من الحد من الخسائر، عبر زيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 7%، مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، وزيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 69% مقارنة بالربع الأول من عام 2019م.

كما قامت الشركة بتغيير طريقة احتساب الديون المشكوك في تحصيلها حسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 189، حيث يتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس الأقساط المستحقة.

إلى ذلك، أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني، في وقت سابق، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي تحولت إلى الربحية.

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وأظهرت بيانات الشركة، للسوق المالية السعودية تداول، عن تحقيق أرباح قبل الزكاة قدرها 2.467 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 20.8 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويعود سبب الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالخسارة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع فى صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 62%، وكذلك ارتفاع فى الإيرادات الأخري بنسبة 481% وكذلك انخفاض في احتياطي عجز أقساط التأمين بقيمة 8,064 ألف ريال الناتجة عن تقييم الخبير الاكتواري للمخصصات بنهاية مارس، وفقا للشركة.