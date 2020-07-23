"الاستثمار" السعودي يتحول إلى الربحية في الربع الثاني بـ 334 مليون ريال 

أعلن البنك السعودي للاستثمار، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الثاني من 2020، محققا 334.1 مليون ريال أرباح.

وكان البنك قد حقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي خسائر تقدر بنحو 346.1 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حقق البنك صافي ربح بلغ 507.3 مليون ريال، مقابل 4.8 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو قدره 10468%.

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وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح نتج بشكل رئيسي من الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مبانٍ، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.6% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، قابله انخفاض في دخل أتعاب خدمات بنكية، القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ودخل عمليات أخرى.