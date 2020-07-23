النمسا و"مبادلة" الإماراتية تمددان التعاون في "أو.إم.في"

قالت الشركة القابضة الصناعية النمساوية، التي تديرها الدولة، اليوم الخميس، إنها اتفقت مع مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي على تعزيز التنسيق كمساهمين رئيسيين في مجموعة النفط والغاز أو.إم.في، وذلك حتى 2030، بما يمدد اتفاقا يحل أجله بعد عام ونصف العام.

يدعم المساهمان الرئيسيان الشركة النمساوية في وقت يمر فيه القطاع بصعوبات نتيجة انخفاض أسعار الطاقة وأزمة اقتصادية عالمية.

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وقال مصدر مطلع على وضع القابضة الصناعية النمساوية إن ممثلين للشركة، التي تملك 31.5%، ومبادلة، البالغة حيازتها 24.9%، يعتزمون الاجتماع مرتين سنويا للتنسيق بشأن الاستراتيجية، وهو ما يشمل مناقشة تشكيل مجالس الإدارة والإشراف.

وأضاف أن اتفاقهما الحالي كان سيسمح لأي من الجانبين بالتخارج من الصفقة في نحو 18 شهرا. وتستثمر الإمارات في أو.إم.في منذ 1994.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في مبادلة إن "أو.إم.في لا تزال جزءا قويا وهاما في محفظتنا".