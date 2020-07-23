تراجع أرباح "أسمنت ينبع" الفصلية 7%.. وتوزيعات بـ157 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع بتوزيع 157.5 مليون ريال كأرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020م ومن رصيد الأرباح المبقاة، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157.5 سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 30 سبتمبر 2020م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق".

وتراجعت أرباح شركة أسمنت ينبع بالربع الثاني من عام 2020، نحو 7% مقارنة بالربع المماثل من عام 2019.

ووفقا لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الخميس، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 37.33 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقابل 40.17 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة تكوين مخصص إضافي للزكاة، وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.

وهبطت أرباح الشركة بنسبة 59.5% الفصلية، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 92.23 مليون ريال.

وكشفت بيانات الشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2020 نحو 14.6% إلى 129.56 مليون ريال، مقابل 113.03مليون ريال بالفترة نفسها من 2019.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2020، بنسبة 10.7% إلى 92.23 مليون ريال، مقارنة بحوالي 72.85 مليون ريال، للربع المماثل من العام الماضي.