"الخزف" تتحول إلى الربحية خلال الربع الثاني بـ 6.56 مليون ريال

أعلنت شركة الخزف السعودي، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباحاً قدرها 6.56 مليون ريال.

وتحول الشركة بذلك إلى الربحية، بعدما حققت خلال الربع المناظر من العام الماضي خسائر بلغت 16.1 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباحاً خلال النصف الأول من العام الجاري قدرها 17.2 مليون ريال، مقابل 41.15 مليون ريال خسائر.

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وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر في الربع المماثل من العام السابق يعود إلى التحسن في المبيعات الناتجة عن ارتفاع متوسط السعر والكمية المباعة والتوسع في قطاع التجزئة، كما أن هناك انخفاضاً في المصاريف الإدارية والعمومية للشركة وانخفاض تكاليف التمويل خلال الربع الحالي. بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاكات بدءاً من الربع الثالث من العام 2019، بعد إعادة تقييم إعمار الأصول. في المقابل فقد تأثرت الأرباح في الربع الحالي بسبب زيادة المخصصات.