"تسلا" تسجل أرباحاً فصلية بقيمة 104 ملايين دولار

سجلت شركة "تسلا" أرباحاً فصلية قوية للفصل الرابع على التوالي، وبلغت أرباح الربع الثاني من العام الحالي 104 ملايين دولار، وذلك مقابل خسائر بقيمة 408 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي المقابل تراجعت إيرادات تسلا بحوالي 5% إلى حوالي 6 مليارات دولار من خلال بيع 269 ألف سيارة، وذلك على الرغم من آثار أزمة فيروس "كورونا".

يذكر أن سهم شركة "تسلا" قفز بما يقارب 300% منذ بداية عام 2020 لتصل قيمتها السوقية إلى 300 مليار دولار متفوقة على "تويوتا موتور" بكثير.

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ودفعت هذه النجاحات إيلون ماسك للإعلان عن بناء مصنع جديد للشركة في تكساس وأضاف أن المصنع سيُستخدم لإنتاج سيارات طراز Cybertruck و Semi و Model 3 و Model Y .

وأبدت تسلا لصناعة السيارات الكهربائية رغبتها في البدء ببناء مصنع ضخم لتجميع السيارات في جنوب غربي الولايات المتحدة ربما خلال الربع الثالث من العام الحالي، حسبما قالته الشركة لمسؤولين بولاية تكساس في وثائق خرجت للعلن هذا الأسبوع.

لكن الشركة ما زالت تفاضل بين تكساس وأوكلاهوما في مسعى للفوز بإعفاءات ضريبية، وفقا للوثيقة. وتقول تقارير إن المنشأة الجديدة ستصنع شاحنة تسلا الكهربائية والفئة واي الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأبلغت تسلا المسؤولين في مقاطعة ترافيس بولاية تكساس أنها ترغب في استثمار زهاء مليار دولار لبناء مصنع تجميع على مساحة 4 إلى 5 ملايين قدم مربعة، سيعمل به خمسة آلاف شخص وذلك في موقع يشغله حالياً مشروع إسمنت قرب أوستن. لكنها بحاجة إلى إعفاءات ضريبية لكي يكون الموقع قادراً على المنافسة مع موقع بديل في أوكلاهوما، بحسب الوثائق المقدمة لمسؤولين في الولاية.

وماسك، البالغ من العمر 49 عاما، يعد تاسع أغنى شخص على وجه الأرض بثروة تقدر بـ 71.5 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.