"سبكيم العالمية" تتكبد 99 مليون ريال خسائر بالربع الثاني

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني 2020، محققة صافي خسائر تقدر بـ 99 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنها حققت خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أرباحا قدرها 210.9 مليون ريال.

وبلغت خسائر الشركة خلال النصف الأول 158.4 مليون ريال، مقابل 327.4 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأشارت الشركة إلى أن سبب الانخفاض في صافي الربح بالربع الثاني يعود إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، وانخفاض كميات المبيعات لحمض الأستيل وخلات الفينيل واسيتات الإيثيل وأول أكسيد الكربون.

وذكرت أن صافي خسارة الشركة في الربع الحالي تضم نتائج شركة الصحراء للبتروكيماويات للفترة كاملة مقارنة بنتائج شهر واحد فقط في الربع المماثل من العام السابق، ويأتي الانخفاض على الرغم من ارتفاع كميات المبيعات من الميثانول وذلك نتيجة لمشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول، بالإضافة إلى الانخفاض النسبي لمتوسط أسعار بعض مواد اللقيم.