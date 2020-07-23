"عطاء" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على مدارس "المملكة" المحدودة

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الخميس، عن اتفاقها مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير على تمديد مدة مذكرة التفاهم لمدة (شهرين) المتعلقة للاستحواذ على 92.1% من شركة مدارس المملكة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم في شركة عطاء التعليمية، وبالإضافة إلى مقابل نقدي).

وقالت الشركة، إن التمديد الذي يبدأ من يوم الغد، ستسري عليه نفس شروط وأحكام الاتفاق السابق دون تغيير.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة عطاء عن استحواذها على كامل حصص شركة الفلاح الأهلية مقابل 50 مليون ريال.

كما أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية شراء كامل حصص شركة الفلاح، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بالاندماج والاستحواذ، لتعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي "عطاء".

وقالت عطاء إن صفقة الاستحواذ تمت خلال تمويل بنكي، كما تم تقييم قيمة صفقة الاستحواذ بعد أعمال الفحص المالية والقانونية والإدارية النافية للجهالة.