"معادن" تتكبد خسائر في الربع الثاني 434 مليون ريال

تكبدت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغت 434.146 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020، مقابل خسائر بـ 243.667 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 78.171%.

وخلال النصف الأول من 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت قيمتها 787.4 مليون ريال، مقابل خسائر 370.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بزيادة في قيمة الخسائر 112%.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر في الربع الثاني يعود لانخفاض متوسط الأسعار لكافة المنتجات م ما عدا الذهب، والمنتجات المدرفلة المسطحة، والمعادن الصناعية، وكذلك انخفاض الكميات المبيعة لكافة المنتجات ما عدا الذهب. بالإضافة إلى انخفاض الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، والدخل من الودائع لأجل في مقابل ارتفاع جزئي في الإيرادات الأخرى.

موضوع يهمك انخفضت أرباح مصرف الراجحي الفصلية بالربع الثاني من 2020، إلى 2.43 مليار ريال، مقابل 2.53 مليار ريال، في الربع الثاني من... 2.4 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي الفصلية بتراجع 3.8% بنوك وتمويل

وقالت الشركة "علاوة على ذلك، ارتفعت تكلفة المبيعات بشكل طفيف بنسبة 1%، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الكمية المبيعة من الذهب. أيضاً، الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 60%، ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 73% قد أثرت على نتائج هذا الربع، وذلك بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 33%، وتكلفة التمويل بنسبة 17% ومصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 85%".