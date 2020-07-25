تراجع أرباح إكوينور النرويجية للنفط والغاز 89%

أعلنت شركة إكوينور انخفاض أرباح التشغيل في الربع الثاني من العام، لكن أداء قوياً من أنشطتها للتكرير والتداول ساهم في تعويض انخفاض لأسعار النفط والغاز مدفوع بفيروس كورونا، مما سمح للمجموعة بالتفوق على التوقعات.

وأعلنت الشركة النرويجية للنفط والغاز عن انخفاض بنسبة 89% في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 350 مليون دولار في الفصل الممتد بين أبريل نيسان، ويونيو حزيران، مقارنة مع 3.15 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

كان استطلاع للرأي شمل 25 محللا قامت به إكوينور توقع خسارة تشغيلية معدلة 200 مليون دولار.

وتكبدت أنشطة إكوينور الثلاثة للتنقيب عن النفط وإنتاجه وهي إي آند بي النرويج وإي آند بي إنترناشونال وإي آند بي أميركا خسارة، لكن الأرباح زادت في قطاعي التكرير والتداول.