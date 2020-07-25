فودافون تواجه كورونا بطرح سيجمع ملياري يورو

مع تصاعد الضغوط على شركة فودافون العالمية بفعل تبعات جائحة كورونا، تعتزم الشركة إدراج الأصول التابعة لها بقطاع أبراج الهاتف الجوال أو المحمول في وقت لاحق من العام المقبل.

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وقالت الشركة إن خطتها لطرح تلك الأصول للمستثمرين تمضي قدما في بورصة فرانكفورت مع خطط لدمج أبراجها في اليونان مع أصول شركة Wind Hellas Telecommunications، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولهم إن فودافون تسعى لجمع نحو ملياري يورو من بيع تلك الأصول والتي يتراوح تقييمها ما بين 10-20 مليار يورو، في وقت لم تفصح فيه الشركة عن القيمة الفعلية لتلك الأصول والتي تنضوي تحت لواء شركة Vantage Towers والمملوكة لفودافون العالمية بالكامل.

وأعلنت الشركة التابعة لفودافون والمنتظر طرحها العام المقبل يوم الجمعة عن أرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بالربع الأول من العام المالي الجاري للشركة تقدر بنحو 789 مليون دولار في وقت تضررت به أعمال الشركة مع تراجع الطلب على خدمات التجوال عبر أبراجها بفعل جائحة كورونا.

وتراجعت إيرادات الشركة الناتجة عن عمليات التشغيل بنحو 1.3% خلال الثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران الماضي في الوقت الذي قالت فيه الشركة إن الطلب على خدمات التجوال في أوروبا قد انخفض بنحو 70% وسط حالة الشلل التي أصابت كبريات المدن الأوروبية بسبب كورونا.

وقالت الشركة إنها لا تتوقع أي تعافي للطلب على خدمات التجوال بالمستقبل القريب مع حالة الضبابية التي تكتنف مشهد صناعة السفر العالمية دون التوصل إلى لقاح فعال يمكنه القضاء على الفيروس.

وأبقى بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" على توصيته بشراء سهم مجموعة فودافون العالمية مع الإبقاء على نفس التوقعات للنتائج المالية للعام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس آذار من العام المقبل.

وتراجع سهم "فودافون" في بورصة لندن بنحو 4.4% في تعاملات الجمعة بعد الإعلان في وقت انخفض به مؤشر FTSE 100 البريطاني بنحو 1.8%.