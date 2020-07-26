أرباح أسمنت العربية الفصلية تتراجع 80% إلى 7.6 مليون ريال 

أعلنت شركة الأسمنت العربية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعا نسبته 79.6% في صافي الأرباح.

وبلغت أرباح الشركة 7.6 مليون ريال، مقابل 37.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة التي أعلنتها في موقع السوق المالية السعودية تداول.

موضوع يهمك أعلنت شركة الأسمنت العربية، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارتها قرر إيقاف الدراسات الخاصة بمشروع المرحلة الثانية لإنشاء خط... "الأسمنت العربية" تقرر عدم إنشاء خط إنتاج الكلنكر شركات

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 29.3% لتصل إلى 52.7 مليون ريال.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن نتيجة التأثر من إغلاق الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (CoVid-19)، وارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية في الشركة الأم، بالرغم من ارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية، وفقاً للشركة.

توزيعات أرباح

وعلى صعيد متصل، قالت الشركة، أنها ستقوم بتوزيع 100 مليون ريال على المساهمين عن أرباح النصف الأول، بما يعادل ريال للسهم الواحد.

وأضافت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10 أغسطس 2020 والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

