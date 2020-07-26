أرباح "ساكو" الفصلية تنمو 53% إلى 33 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في الأرباح قدره 52.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال تلك الفترة بلغت 33.14 مليون ريال، مقابل 21.69 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وحققت الشركة نموا في الأرباح خلال الستة أشهر بلغت 44.86 مليون ريال، بنسبة نمو 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات نتيجة لصدور القرار الخاص بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة قبل تطبيق الضريبة، وانخفاض في مصاريف البيع و التسويق.