أسمنت حائل تتحول إلى الربحية بـ 22 مليون ريال بالربع الثاني

أعلنت شركة أسمنت حائل، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري والتي تحولت خلالها إلى تحقيق الأرباح بـ 21.75 مليون ريال، مقابل 1.92 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها خلال النصف الأول من

العام الجاري قفزت 200.5% إلى 61.97 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات، وفقاً للشركة.

وخلال العام الماضي، بلغت صافي أرباح الشركة نحو 59.66 مليون ريال سعودي، مقارنة بخسائر تجاوزت 25 مليون ريال خلال عام 2018، وفقا للقوائم المالية للشركة.

وأظهرت بيانات الشركة، آنذاك، أن إيراداتها شهدت نموا بنسبة 40% خلال العام الماضي لتصل إلى 274.4 مليون ريال.