ارتفاع أرباح سدافكو 21% لـ70.5 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية في الربع الثاني من 2020 إلى 70.5 مليون ريال، مقابل 97.5.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2019، بارتفاع 21.8%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، انخفضت أرباح شركة سدافكو بنسبة 4.7.4%، حيث كانت 74 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 76.6 مليون ريال، مقابل 61 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019، بارتفاع 25.6%.

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وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني يرجع ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المبيعات والأثر الإيجابي للمصروفات لمواجهة الزيادة في نسبة المبيعات.

وبلغ صافي المبيعات في هذا الربع 566 مليون ريال بزيادة 16.6% (80 مليون ريال) عن نفس الربع من العام الماضي. زادت مبيعات الحليب (باستثناء ميلكوما) بنسبة 27%، ومعجون الطماطم بنسبة 25% نظرا لارتفاع معدل الاستهلاك بسبب البقاء وقت أطول في المنازل نظرا لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، كما ارتفعت مبيعات الآيس كريم بنسبة 2%.

وحافظت سدافكو على هامش ربح إيجابي بلغ 32.4% مقابل 32.2% لنفس الربع من العام الماضي.

وزادت مصاريف البيع والتوزيع عن العام الماضي بمبلغ 3 ملايين ريال سعودي نتيجة زيادة المبيعات، تحسنت نسبة المصروفات للمبيعات بشكل إيجابي إلى 13.0% مقابل 14.5% للعام الماضي. زادت المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 8.7 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة المساهمة في الصندوق الصحي لمواجهة تداعيات جائحة فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)في كل من المملكة العربية السعودية، الكويت، الأردن، البحرين.

انخفض الدخل التمويلي بمبلغ 2.2 مليون ريال نتيجة لانخفاض عوائد الودائع المصرفية المرتبطة بـسايبور.