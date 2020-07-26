انخفاض أرباح أسمنت اليمامة 10% لـ47.8 مليون ريال بالربع الثاني

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت اليمامة في الربع الثاني من 2020، إلى 47.8 مليون ريال، مقابل 53.1 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بانخفاض 10%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 61.4%، حيث كانت 123.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 53.6 مليون ريال، مقابل 50.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 5.6%.

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وبلغت قيمة الأرباح في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 171.8 مليون ريال، مقابل 123.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بارتفاع 38.7%.

وقالت الشركة إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.