تبريد الإماراتية لـ "العربية": نتطلع لدخول السوق المصرية

قال بدر اللمكي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، إن شركته تتطلع إلى عمليات استحواذ خلال الفترة المقبلة، خاصة في مصر.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن الشركة متواجدة في دول الخليج باستثناء الكويت، بجانب الهند.

وأوضح أن مصر وجهة مهمة جدا للشركة، ونتطلع للنمو في المملكة العربية السعودية، خاصة أن استراتيجية المملكة 2030 توفر فرصا لتوسع الشركة.

وأشار إلى أن "الاستحواذ" سيكون "سيد الموقف" خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة تدرس كل عملية على حدة وسيتم الإعلان عليها عند الاكتمال.

وأوضح أن استحواذ الشركة على نشاط "إعمار" لتبريد منطقة وسط مدينة دبي بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأمد ساهم على نحو إيجابي في نتائج أعمال الشركة خلال تلك الفترة.

وأكد أن الشركة متوازنة وسياستها المالية جيدة، ولديها سيولة مالية وفيرة.

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تبريد بنسبة لامست 20% لتصل إلى 142 مليون درهم. وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة إيراداتها 10% إلى 415 مليون درهم.

وأعلنت الشركة في أبريل الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة "إعمار العقارية"، تستحوذ بموجبها الأولى على حصة تبلغ 80% من نشاط "إعمار" لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم، على أن تحتفظ "إعمار" بنسبة 20% ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع "تبريد".