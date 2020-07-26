تحالف بقيادة "طاقة" و"مصدر" يفوز بإنشاء أكبر محطة شمسية بالعالم 

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مع الشركاء "إي دي إف" و"جينكو باور" بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 غيغاوات من الكهرباء في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً من أبوظبي.

وقامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين.

ونجح هذا المشروع، الذي خضع لعميلة تقييم شرائية وفقاً لمعايير دقيقة، بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 4.97 فلس لكل كيلووات/ ساعة أي ما يعادل "1.35 سنت أميركي لكل كيلووات/ ساعة" على أساس التكلفة المستوية للكهرباء. وبعد بدء التشغيل التجاري، من المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.

وسترفع محطة الظفرة إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى ما يقارب 3.2 غيغاوات، وذلك بعد وصول المحطة للطاقة التشغيلية الكاملة." وستوفر محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهرباء لما يقارب 160 ألف منزل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر من حجم إنتاج محطة "نور أبوظبي" البالغ 1.2 غيغاوات تقريباً، والتي تعد أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم حالياً.

ومن المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2020، على أن تبدأ المحطة مرحلة الإنتاج الأولي في النصف الأول من عام 2022 والوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في النصف الثاني من عام 2022. وفور بدء التشغيل التجاري، سترفع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية القدرة الإنتاجية الإجماليّة من الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى حوالي 3.2 غيغاوات.