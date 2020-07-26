تراجع أرباح زهرة الواحة للتجارة الفصلية 35% لـ6.6 مليون

تراجعت الأرباح القصلية لشركة زهرة الواحة للتجارة في الربع الثاني من 2020، إلى 6.6 مليون ريال، مقابل 10.1 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بانخفاض 34.7%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 48.7%، حيث كانت 12.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 10.3 مليون ريال، مقابل 18 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 18.6%.

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وبلغت قيمة الأرباح في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 19.5 مليون ريال، مقابل 19.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بارتفاع 1.3%.

وقالت الشركة إن تراجع أرباح الربع الأول مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي يعود لانخفاض المبيعات، متأثرة بانخفاض سعر المادة الخام التى تمثل العنصر الأساسى فى قيمة المبيعات، حيث انخفض متوسط سعر المادة الخام خلال الربع الحالي، مقارنة بمتوسط السعر خلال الربع المماثل من العام السابق متأثرا بأنخفاض أسعار البترول نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).