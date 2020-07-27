أمازون تعلن عن 1000 وظيفة جديدة في هذه الدولة

أعلنت شركة أمازون، اليوم الاثنين، أنها ستوفر ألف وظيفة جديدة في أيرلندا، وستفتح مجمعا جديدا في العاصمة دبلن، بعد أن زاد الطلب على الخدمات السحابية.

وتشمل الوظائف الجديدة، مهندسين، ومتخصصين في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة، ومديري برامج ومديري حسابات. ويتم أيضا حاليا تعيين مناصب الإدارة الفنية والقيادات العليا في كل من شركتي أمازون وشركة أمازون ويب سيرفيسز "Amazon Web Services".

وتعمل أمازون على إنشاء مجمع جديد تبلغ مساحته 170 ألف قدم مربعة في ساحة شارلمونت في دبلن، وسيتم افتتاحه في عام 2022، ويستخدمه موظفو الحوسبة السحابية في شركة أمازون ويب سيرفيسز.

موضوع يهمك قالت شركة أمازون، اليوم الثلاثاء، إنها سوف ستطلق صندوقا استثماريا جريئا سيركز على الاستثمار في التكنولوجيا التي تقلص من... أمازون تنشئ صندوقا استثماريا بملياري دولار لهذا الغرض شركات

وسيرتفع عدد العاملين في أمازون إلى 5000 خلال العامين المقبلين بعد تعيين الموظفين الجدد.

وقال مايك بيري المدير بشركة Amazon Web Services: "شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات السحابية في أيرلندا وعلى مستوى العالم. نحن متحمسون لتعيين 1000 موظف من أصحاب المهارات العالية حتى نتمكن من الاستمرار في مساعدة عملائنا على الابتكار".