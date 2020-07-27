أرباح "السعودي الألماني" الفصلية تنمو 33% إلى 16.4 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في الأرباح قدرها 33%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الأرباح بلغت 16.35 مليون ريال، مقابل 12.28 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك قالت مصادر مطلعة في مصر إن ممثلي مستشفى السعودي الألماني يجرون مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي... "السعودي الألماني" مصر يتجه للاقتراض من مؤسسة التمويل الدولية شركات

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الأرباح 37.54 مليون ريال، مقابل 26.87 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 39.7%.

وعزت الشركة الزيادة في الإيرادات بنسبة 5% إلى 373 مليون ريال بالربع الثاني، إلى الزيادة في حركة مرضى القسم الداخلي في حين انخفض عدد مرضى العيادات الخارجية خلال جائحة كوفيد 19، وأوضحت أن تكلفة الإيرادات تراجعت بسبب استخدام سياسة الشراء الفعال والاختلاف في مزيج حالات المرضى.