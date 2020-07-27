"بتروكيم" تتكبد 189 مليون ريال خسائر  في الربع الثاني

تكبدت الشركة الوطنية للبتروكيماويات خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 189 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 183 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019.

وكانت بتروكيم قد حققت أرباحا في الربع السابق، بلغت قيمتها 50 مليون ريال.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية في الربع الثاني 243 مليون ريال، مقابل أرباح 183 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وبلغت قيمة الخسائر في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 139 مليون ريال، مقابل أرباح 371 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019.

وقالت الشركة إن تكبدها خسائر في الربع الثاني، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، يعود لإهلاك كامل قيمة وحدة البولي ستايرين، والتي تم إيقافها خلال الربع الحالي، حيث بلغت خسائر بتروكيم من هذا الإهلاك مبلغ 254 مليون ريال، وانخفاض أسعار منتجات الشركة والإيرادات الأخرى.