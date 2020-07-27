"بترو رابغ" تتكبد 1.44 مليار ريال خسائر في الربع الثاني

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة 1.44 مليار ريال خسائر، مقابل 308 ملايين ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 365.9%.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 70% إلى 2.7 مليار ريال. وخلال النصف الأول زادت خسائر الشركة بنحو 6115.4% إلى 3.23 مليار ريال.

موضوع يهمك أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام... بترورابغ تتكبد 1.8 مليار ريال خسائر بالربع الأول شركات

وعزت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، الارتفاع في صافي الخسارة للربع الحالي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي في نهاية الربع السابق وبداية الربع الحالي وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً مما أدى إلى انخفاض متوسط إنتاج المصفاة بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وانخفاض الإيرادات الإجمالية للمنتجات المكررة بنسبة 78% وانخفاض حجم المنتجات البتروكيماوية بنسبة 23%. بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات خلال هذا الربع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار الجائحة وانخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر.