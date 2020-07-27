تبوك الزراعية توقع مذكرة مع "سدافكو" لبيع شركة آفاق الغذاء

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية السعودية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" مساء أمس الأحد بخصوص رغبة شركة تبوك للتنمية الزراعية في بيع كامل الحصص المملوكة لها في شركة آفاق الغذاء المحدودة.

وتعمل آفاق للغذاء ومقرها مدينة الخبر في نشاط تجهيز وحفظ اللحوم، وتمتلك شركة تبوك للتنمية الزراعية حصة بشركة آفاق الغذاء المحدودة وبنسبة 50%.

وتسري هذه المذكرة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة.

ومن المتوقع في حالة إتمام الصفقة سيكون هناك أثر إيجابـي على ربحية شركة تبوك للتنمية الزراعية.