رئيس "معادن" للعربية: الذهب يشكل 18% من المبيعات ومتفائلون بالنصف الثاني

قال مساعد العوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة "معادن"، السعودية إن الذهب يشكل 18%، من مبيعات الشركة.

وأضاف العوهلي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن وجود الذهب ضمن مبيعات الشركة ومع ارتفاع الأسعار يسهم في زيادة التدفقات النقدية للشركة، إلا أن المنتجات الأساسية للشركة الفوسفات والألمنيوم.

وقال العوهلي "الأسعار ما زالت في القاع رغم ما شهده بداية شهر يوليو من صعود للأسعار، إلا أن هذا التحسن بطيء، وما زال السوق يتعامل مع جائحة كورونا والتوتر بين أميركا والصين وهو ما يؤثر على منتاجات الفوسفات الألمونيوم".

موضوع يهمك واصل الذهب ارتفاعاته في ظل القلق حول تعافي الاقتصاد العالمي وتوتر العلاقات الأميركية الصينية، ليسجل مستويات قياسية لم... أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية وتخترق 1944 دولار أسواق المال

ولفت إلى أن الذهب يرتفع باعتباره الملاذ الآمن، وبلا شك تعدد المنتجات في معادن يساعد في هذه الدورات الاقتصادية.

وأشار رئيس معادن إلى أن قدرة الشركة على تحقيق ربح من مبيعات الفوسفات والألمنيوم هو المؤشر في القدرة على التعامل مع التكاليف التي ارتفعت بسبب مدخلات الإنتاج.

وحول توقعات الربعين الثالث والرابع من 2020 قال العوهلي "توقعنا حذر، والأسعار ستستمر في الصعود وأسعار الأسمدة فيها تحسن، ولكن ليس بنفس مستوى التحسن في الألمنيوم والربع الثالث والرابع سيكون أفضل ومتفائلون بالأداء في النصف الثاني من 2020.

وكبدت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغت 434.146 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020، مقابل خسائر بـ 243.667 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 78.171%.

وخلال النصف الأول من 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت قيمتها 787.4 مليون ريال، مقابل خسائر 370.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بزيادة في قيمة الخسائر 112%.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر في الربع الثاني يعود لانخفاض متوسط الأسعار لكافة المنتجات ما عدا الذهب، والمنتجات المدرفلة المسطحة، والمعادن الصناعية، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لكافة المنتجات ما عدا الذهب. بالإضافة إلى انخفاض الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، والدخل من الودائع لأجل في مقابل ارتفاع جزئي في الإيرادات الأخرى.