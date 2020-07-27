"متطورة" تمد مذكرة تفاهم لبيع حصتها في "السلام" للطيران

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، اليوم الاثنين، أنها قامت للمرة الثانية بتمديد مذكرة التفاهم لبيع كامل حصتها في شركة السلام لصناعة الطيران.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والصعوبات اللوجستية خلال الفترة السابقة والحاجة لمزيد من الوقت، فقد تم تمديد مذكرة التفاهم المشار إليها لمدة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك من أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي جراء التمديد، علماً بأنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.