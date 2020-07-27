55 مليون ريال خسائر "المجموعة السعودية" في الربع الثاني

تكبدت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 55 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 205 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019.

ومقارنة مع نتائج الربع السابق خفضت المجموعة السعودية من خسائرها بنسبة 68%، حيث كانت قيمة الخسائر قيمتها 174 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 197 مليون ريال، مقابل أرباح 435 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 54.7%.

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وبلغت قيمة الخسائر في الستة أشهر الأولى من 2020، نحو 229 مليون ريال، مقابل أرباح 383 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019.

وقالت الشركة إن تكبدها خسائر في الربع الثاني مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي يعود إلى انخفاض حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 52 مليون ريال مقابل 112 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

وأضافت المجموعة السعودية أن النتائج تأثرت بانخفاض حصة المجموعة في نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي خسائر بقيمة 95 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 96 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة لقيام بتروكيم بإهلاك لكامل قيمة وحدة البولي ستايرين والتي تم إيقافها خلال الربع الحالي، وبلغت حصة المجموعة من هذه العملية خسارة بمبلغ 127 مليون ريال، بالإضافة لانخفاض في أسعار بيع المنتجات.