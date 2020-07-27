موانئ دبي ستستحوذ على 60% من يونيكو لوجيستيكس الكورية

قالت موانئ دبي العالمية في بيان اليوم الاثنين إنها اتفقت على الاستحواذ على حصة نسبتها 60%، من يونيكو لوجيستيكس الكورية الجنوبية.

وأضافت شركة تشغيل الموانئ العالمية التي مقرها دبي أنه من المتوقع إغلاق الصفقة، الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، في الربع الأخير من العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة لتوفير شبكة خدمات متكاملة تتصل بشكل مباشر بالعملاء النهائيين وأصحاب البضائع، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر للتخلص من أوجه القصور في سلاسل التوريد والإسراع بوتيرة النمو التجاري.

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وتأسست شركة "يونيكو"، التي يقع مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية، في عام 2002 على يد اتش. جي. بارك، وتتمتع الشركة بحضور عالمي واسع بفضل فروعها الخمسة وعشرين المنتشرة في 20 دولة، كما أنها تعد حاليًا من كبرى شركات كوريا الجنوبية المستقلة في فئة وكلاء مبيعات وتعبئة ونقل الحاويات إلى الموانئ ("NVOCC").

وقد أثبتت الشركة جدارتها في مجال النقل متعدد الوسائط، ولها حضور قوي في سوق النقل عبر السكك الحديدية بين منطقتي شرق ووسط آسيا وروسيا، وتحديدًا "سكك الحديد العابرة لمنطقة سيبيريا" و"سكك الحديد العابرة للصين"، وهما منطقتان تتمتعان بأهمية استراتيجية.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار الأهداف الاستراتيجية لشركة "موانئ دبي العالمية" لتكون أحد أكبر مزودي الحلول الذكية لسلاسل التوريد في العالم، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في أوروبا ومنطقة آسيا والحيط الهادي، فضلًا عن زيادة القدرات اللوجستية لـشركة "موانئ دبي العالمية". كما ستستفيد "موانئ دبي العالمية" من خبرات "يونيكو" في مجال شحن السيارات، خاصة أن هذا القطاع يلقى اهتمامًا استراتيجياً من جانب الشركة.