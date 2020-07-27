صفقات الاندماج الفصلية بقطاع البرمجيات تصل إلى 3 مليارات دولار

بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع البرمجيات 3 مليارات دولار خلال الربع الثاني من 2020، وفقًا لبيانات Atlas VPN.

وأكبر صفقة كانت بقيمة 715 مليون دولار بين Apttus، وهو مزود برامج متخصص في أتمتة عمليات الشركات، وConga، مزود حلول سحابية متخصص في إدارة المستندات.

وثاني أكبر صفقة كانت بين NetApp وspot. واشترى NetApp، مزود خدمات البيانات السحابية وإدارة البيانات

Spot، الذي يوفر بنية تحتية سحابية تستخدم التعلم الآلي لتمكين التطبيقات من التكيف المستمر مقابل 450 مليون دولار.

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خلال نفس الفترة، اشترى Facebook منصة Giphy، وهي منصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بدون أصوات، غالباً ما تستخدم في انستغرام، والمعروفة أيضًا باسم gifs، وبلغت قيمة الصفقة 400 مليون دولار.

واستحوذت شركة Verizon wireless، وهي شركة اتصالات أميركية تقدم منتجات وخدمات لاسلكية على BlueJeans التي توفر خدمة مؤتمرات الفيديو شبيهة بزووم مقابل 400 مليون دولار أيضاً.

ومع قوانين الحجر بفعل جائحة كورونا، استثمرت الشركات في خدمات الأمن السيبراني والاتصالات وخدمات البيانات السحابية.

وكان لمنصات الاتصالات أكبر نمو في الإيرادات على أساس سنوي، وكشفت البيانات من Capital iQ أن Slack، منصة اتصالات الأعمال، حققت نموًا سنويًا بنسبة 38% في الإيرادات.

في حين حصلت zee scaler على زيادة بنسبة 36%، وهي شركة أمن معلومات سحابية توفر حلول أمان ومكافحة الفيروسات وحلول إدارة الثغرات الأمنية.

ومن خلال مساعدة المؤسسات على توقيع الاتفاقيات عبر الإنترنت، حققت Docusign زيادة في الإيرادات بنسبة 36%، في حين بلغ معدل نمو إيرادات Twilio، منصة الاتصالات 34%.