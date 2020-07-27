"مبادلة" تستثمر 150 مليون دولار في "انفيفا هولدينغز"

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عن مساهمتها كمستثمر رئيسي بمبلغ تتجاوز قيمته 150 مليون دولار في عملية إعادة الرسملة الخاصة بشركة "انفيفا هولدينغز" الأميركية، والتي تُعَد أكبر منتج في العالم للحبيبات الخشبية الصناعية المُستَخدَمَة داخل محطات توليد الكهرباء.

وذكرت "مبادلة" في تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على "تويتر"، أن هذه المساهمة تأتي جزءاً من تركيز الشركة على الاستثمارات المستدامة والفعالة، بحسب "البيان" الإماراتية.

وكانت "انفيفا هولدينغز" قد أعلنت أنها أتمت عملية إعادة رسملة تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار، وأفادت بأن هذه العملية تضمنت اكتتابات جديدة في أسهمها والتزامات رأسمالية تزايدية من جانب شركات تابعة لشركة "ريفرستون هولدينغز" الأميركية متعددة الجنسيات للاستثمارات الائتمانية.