"أسترازينيكا" تبرم صفقة بـ 6 مليارات دولار لعلاج السرطان

تعتزم شركة "أسترازينيكا" دفع ستة مليارات دولار لشركة الأدوية اليابانية "دايتشي سانكيو" لتطوير وتسويق علاج جديد لمرض السرطان وهو ثاني تعاون بين الشركتين بمليارات الدولارات.

وقالت شركة الأدوية الأنجلو-سويدية، إنها ستدفع مليار دولار (800 مليون جنيه إسترليني) مقدمًا لشريكها دايتشي سانكيو.

كما وعدت بدفع ما يصل إلى مليار دولار إذا حصل العلاج الجديد على موافقة الجهات التنظيمية وما يصل إلى 4 مليارات دولار (3.1 مليار جنيه استرليني) أكثر إذا تم بيعه كما هو متوقع.

ويستهدف العلاج DS-1062 بروتين Trop2 الذي ينتج بشكل مفرط من قبل معظم سرطانات الثدي والرئة.

ويسمح شحذ الخلايا التي تنتج الكثير من البروتين للعلاج بتقديم العلاج الكيميائي الانتقائي إلى مناطق معينة، بدلاً من إخضاع الجسم كله للعلاج. ولم يتم اعتماد الدواء حتى الآن للاستخدام في أي بلد، ولم يتم إثبات سلامته وفعاليته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا"، باسكال سوريوت، "نرى إمكانات كبيرة في هذا الدواء المضاد المترافق في الرئة وكذلك في الثدي وسرطانات أخرى تعبر عادة عن Trop2".

وستمنح الصفقة "أسترازينيكا" شريحة من المبيعات العالمية للعلاج، حيث اتفقت الشركتان على الشراكة لتطوير DS-1062 ثم تسويقه.